يستمر نحو 10 أيام .. منخفض ممطر هو "الأقوى منذ سنوات" يجتاح العراق

شفق نيوز- بغداد

افاد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، بتعرض البلاد ابتداءً من أول ساعات، مساء اليوم السبت، إلى إمتداد منخفض ممطر يعتبر الأقوى منذ سنوات.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "المنخفض يبدأ تحركه منتصف الليلة ويتعمق فجر غد الأحد وتحديداً في الأقسام الغربية والمناطق الشمالية تاركاً أمطار غزيرة"، مبينا أن هذا المنخفض "يتحرك عصر ومساء يوم غد الأحد في المناطق الوسطى، ويمتد تباعاً فجر الاثنين في عموم مناطق الفرات الأوسط والجنوب".

وأضاف أن "الأمطار ستكون غزيرة الشدة في أغلب محافظات البلاد"، مبينا أن "شدة المطر العالية ستتجاوز الـ70 ملم في ديالى، وكركوك، والسليمانية، وميسان وأماكن أخرى".

وتوقع الزيادي، أن" يستمر المنخفض الممطر بشكل متواصل، وأحياناً يتوقف فترات ثم يعاود وقد يتوقف الجمعة أو عصر الخميس مؤقتا، ثم يعود مجدداً منخفض ممطر آخر، حيث تشير النماذج استمرار النشاط المطري حتى بعد منتصف الشهر الجاري"، لافتا إلى أن" موجة برد كبيرة ستدخل البلاد يوم 13 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري".