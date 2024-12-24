يستمر لمدة أسبوع.. صندوق الإسكان يعلن موعد التقديم على القروض

شفق نيوز/ حدد صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الثلاثاء، موعد (2 شباط 2025) لفتح التقديم الإلكتروني على قروضه.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التقديم الإلكتروني سيستمر لمدة أسبوع من موعد انطلاقه على منصة آور، وحسب جدول يُعلن عنه لاحقاً لبيان الأيام المخصصة لكل محافظة ضمن الأسبوع".

وأضاف، أن "صندوق الإسكان حث المواطنين لتهيئة متطلبات التقديم كافة وفق قانون الصندوق حتى يتم قبول طلباتهم، ومن ثم المفاضلة بين المتقدمين إلكترونياً، وحسب نقاط تضمن منح القروض للأكثر استحقاقاً".