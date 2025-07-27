يربط البصرة بإيران.. العراق يستعد لتنفيذ مشروع سككي استراتيجي جديد

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة النقل العراقية، يوم الاحد، عن قرب بدء تنفيذ مشروع "بصرة - شلامچة" الاستراتيجي، الذي يربط محافظة البصرة بالحدود الإيرانية عبر شبكة السكك الحديدية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع بصرة–شلامچة، الذي يمتد لمسافة 36 كيلومتراً، يُعد من أهم المشاريع الحيوية في البلاد"، مشيراً إلى أنه "سيسهم في نقل أكثر من خمسة ملايين زائر عراقي وإيراني سنوياً، خاصة خلال الزيارات الدينية الكبرى".

وأضاف أن "لجنة خاصة تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ المشروع، وقد باشرت فعلياً بأعمال إزالة الألغام ورفع التجاوزات واستكمال الملفات الإدارية، تمهيداً لإحالته إلى الشركة المنفذة"، مؤكداً أن "التوقيع مع الشركة سيجري قريباً، لتبدأ بعدها مرحلة التنفيذ".

وأشار الصافي، إلى أن "عملية النقل حالياً تتم من الجانب الإيراني بواسطة السكك الحديدية حتى الحدود العراقية، ومن ثم يتم نقل الزائرين إلى محطة قطار البصرة، ومنها إلى كربلاء عبر خط بصرة – كربلاء، الذي يُعد من الخطوط المحورية والفعالة، إلى جانب خط بصرة–بغداد".

وأوضح أن "مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهراً ومن المتوقع أن تنطلق الأعمال الإنشائية قريباً جداً"، مبيناً أن "الوزارة شغّلت العام الماضي 17 قطاراً لنقل الزوار بين بغداد وكربلاء والبصرة وكربلاء، وهي مستعدة لتشغيل العدد ذاته هذا العام أو أكثر، حسب الحاجة".

وتابع الصافي، قائلاً إن "وزارة النقل تضع هذا المشروع ضمن أولوياتها لما له من أهمية اقتصادية وخدمية ودينية، إذ سيسهم في تعزيز الربط الإقليمي، وتسهيل حركة الزائرين، وتطوير البنية التحتية للنقل داخل العراق".

ويعد خط سكة حديد شلمجة - البصرة جزءاً من خطة ربط العتبات المقدسة في البلدين، حيث أعلنت بغداد في وقت سابق، أن الهدف الأولي من هذا الخط السككي هو نقل أكثر من 3 ملايين زائر إلى العتبات المقدسة سنويا بكلفة 150 مليون دولار.