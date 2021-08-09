إيران واستهداف الأبراج يتسببان بخفض ساعات تجهيز ديالى بالكهرباء لـ50%

شفق نيوز / أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، بانخفاض تجهيز الكهرباء في المحافظة إلى أكثر من 50%، بسب قطع إمدادات الخط الإيراني، وتفجير أبراج الطاقة الممنهج.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الجانب الإيراني قطع إمدادات الكهرباء عن ديالى منذ أسابيع بسبب نقص التجهيز في بعض مناطق إيران"، مشيراً إلى أن "الانقطاع مؤقت، وسيعود للخدمة مجدداً".

وأضاف أن "ملاكات صيانة وإصلاح أبراج الطاقة، تواصل أعمال إعادة 6 أبراج تعرضت للتدمير بعبوات ناسفة أقصى شمال شرق بعقوبة وفي أطراف خانقين، إلى الخدمة بغضون أيام".

وتتعرض أبراج الطاقة في ديالى القادمة من الجانب الإيراني، لهجمات متواصلة تنفذها عناصر إرهابية وجهات تخريبية.

فيما يقوم الجانب الإيراني، بقطع إمدادات الكهرباء عن ديالى، بين حين وآخر، بسبب الديون المترتبة على الجانب العراقي، فضلاً عن حاجة مدن إيرانية للطاقة.