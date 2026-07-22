إيران: أكثر من 1.3 مليون شخص سجلوا للمشاركة في زيارة الأربعين

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من مليون و300 ألف شخص في نظام "سماح" للمشاركة في زيارة الأربعين، مؤكدة اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية وتسهيلات التنقل.

وقال المتحدث باسم الوزارة زيني وند، في مؤتمر صحفي، إن أكثر من مليون و300 ألف شخص سجلوا حتى الآن في نظام "سماح" للمشاركة في زيارة الأربعين.

وأضاف أن جميع الترتيبات الأمنية والخدمية، إلى جانب إجراءات تسهيل حركة وتنقل الزائرين، أصبحت جاهزة استعداداً للزيارة.

وأشار إلى أن إيران تربطها علاقات وتعاون مع الدول المجاورة، في إطار التنسيق المتعلق بملف الزيارة.

وفي العراق، قررت الحكومة برئاسة علي الزيدي، تخصيص مبلغ (52.5) مليار دينار للجهات المعنية والعتبات، واستئجار (2400) حافلة لنقل الزائرين، إضافة للسيارات والباصات الحكومية، بهدف تهيئة وسائل النقل للزائرين.

ومنذ العشرين من شهر تموز الجاري، دخلت الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء أصحاب المواكب بنصب مواكبهم على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات الميدانية للزيارة.