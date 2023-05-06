إيران قد تبقي على منفذ حدودي دولي مع العراق مفتوحاً على مدار الساعة

شفق نيوز/ صرّح رئيس مقر الزيارة الاربعينية في قوى الامن الداخلي الايراني العقيد محمد شرفي، بأنه ونظرا للمحادثات والتشاور الذي تم مع الجانب العراقي فان هناك امكانية لبقاء منفذ خسروي الحدودي مفتوحا على مدار الساعة خلال أيام زيارة أربعينية الإمام الحسين.

جاء ذلك لدى تفقده منفذ خسروي الحدودي مع العراق.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن العميد شرفي قوله إن: منفذ خسروي الحدودي هو من المنافذ الحدودية الهامة والحساسة لايران وان عددا كبيرا من زوار الامام أبي عبدالله الحسين عليه الصلاة والسلام يقبلون عليه للتردد نحو العراق والعودة منه وذلك نظرا لمكانه الجغرافي المناسب والبنى التحتية المناسبة المتوفرة.

وأضاف ان الجانب العراقي قد تجاوب الى حد كبير مع طلبنا لابقاء هذا المنفذ مفتوحا على مدار الساعة طيلة ايام الزيارة الاربعينية.

كما اكد على ضرورة تطوير البنى التحتية ايضا في منفذي مهران وشلمجة الحدوديين، مشيرا إلى أن هناك نقصا حصل في الماضي في هذا المجال ونسعى لتفاديه في موسم الزيارة الاربعينية لهذا العام.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت في شهر شباط الماضي، أنها حصلت على استثناء من الجانب العراقي يخص دخول زائري أربعينية الإمام الحسين بجوازات منتهية الصلاحية، وذلك لتسهيل عملية تفويج الإيرانيين الراغبين بالتوجه إلى مدينة كربلاء لإحياء تلك المراسم.