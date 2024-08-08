إيران تُسيّر رحلات جوية جديدة الى النجف

شفق نيوز/ أعلن مساعد محافظ بوشهر (جنوب) للشؤون الاقتصادية علي باستين، يوم الخميس، انه تم للمرة الاولى تسيير رحلات جوية بين بوشهر والنجف بالعراق خصيصا لمسيرة الاربعين الحسيني.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، عن "باستين" قوله، إن: موضوع تسيير هذا الخط الجوي كان قد أدرج في وقت سابق على جدول الاعمال من اجل تطوير تقديم الخدمات للمواطنين وتنويع الرحلات الخارجية وتلبية متطلبات الزوار.

واضاف ان شركة قشم للطيران قامت بتسيير رحلات بوشهر- النجف ، وتتم الرحلة يوم الأحد 18 الجاري ذهابا، ويوم الاحد 25 الجاري ايابا.

وأعلن رئيس لجنة زيارة الأربعين التابعة لوزارة الطرق والتنمية الحضرية الايرانية "كمال هاديا نفر"، اتفاق بلاده والعراق على تسيير 3 آلاف رحلة جوية ذهاب وايابا بين البلدين خلال أيام تلك الزيارة.