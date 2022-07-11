إيران توضح بشأن إجراءات العراق المشددة تجاه زوار "الأربعينية"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الاثنين، إيضاحاً حول تشديد السلطات الصحية العراقية إجراءاتها بشأن تطعيم زوار العتبات المقدسة بلقاحات كورونا الإيرانية.

وقال وزير الصحة الإيراني، بهرام عين اللهي، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية: "خلال زيارتي إلى العراق قبل أسابيع عدة، كانت لي محادثات مع وزير الصحة وكذلك رئيس الوزراء العراقي للبحث بخصوص مراسم زيارة الأربعين".

وأضاف عين اللهي: "في هذه الاجتماعات، لم تصر السلطات العراقية على نوع اللقاح، لكنها أصرت على أن الزوار يجب أن يكونوا قد تم تطعيمهم قبل دخولهم العراق".

وأشار إلى أن "الأشخاص الذين يعتزمون السفر إلى العراق هذا العام والمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية يجب تطعيمهم بالجرعة التكميلية، ولا يهم نوع اللقاح الذي يتم تطعيمهم به".

ولفت عين اللهي، إلى أن "العراق ليست لديه إشكالية إزاء اللقاحات الإيرانية وهاجسه الوحيد هو تطعيم الزوار، كما يجب على الأشخاص الذين يعتزمون زيارة العتبات المقدسة ان يصطحبوا معهم بطاقة شهادة التطعيم".