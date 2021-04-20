إيران توجه ضربة لشط العرب والعراق يتحرك لتفادي أضرار اللسان الملحي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الثلاثاء، عن اتخاذها عدة إجراءات لمواجهة احتمال تقدم اللسان الملحي داخل شط العرب بسبب النقص الكبير في واردات نهر الكارون ولغرض تجنب زيادة تراكيز الاملاح في مركز قضاء الفاو.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزير مهدي رشيد الحمداني اكد على ضمان استمرار تجهيز شط العرب بالحصة المائية المقررة من ناظم قلعة صالح ومتابعة ذلك على مدار الساعة مع التأكيد المستمر على رفع التجاوزات"

كما أوعز الوزير بتشغيل قناة شط العرب الاروائية بكفاءة لايصال المياه الى كافة مشاريع اسالة المياه في ابو الخصيب وسيحان والفاو اضافة الى تامين المياه للاراضي الزراعية الواقعة على جانب القناة".

واكدت الوزارة "انجاز المنشآت الخاصة لتأمين إيصال المياه العذبة الى منطقة رأس البيشة وقد انجزت شركة الفاو المنشاءات على نهري الراشد ونهر عبد العزيز اللذان يعتبران اخر نهرين في المنطقة خدمة للمزارعين والاراضي الزراعية في المنطقة المستفيدين منها".