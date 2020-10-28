إيران تنأى بنفسها عن شحنة ضخمة من الأدوية المهربة إلى العراق

شفق نيوز/ قال رئيس ادارة الغذاء والادوية الايرانية محمد رضا شانه ساز يوم الاربعاء ان الشاحنات التي كانت تحمل الادوية الى العراق لم تكن ايرانية على الاطلاق، بل كانت تحمل الادوية من مختلف دول العالم.

ونقلت وكالة "ارنا" شبه الرسمية عن "شانه ساز" قوله، ان تلك الشاحنات لم تمت لایران بصلة بل كانت تحمل شحنات من الادوية من مختلف دول العالم بما فيها تركيا وكذلك كميات من الثروة الحيوانية من شرق وجنوب اسيا والهند، مردفا بالقول انه تم ترانزيتها الى العراق عبر ايران وان تقرير دائرة الجمارك يؤيد ذلك.

واضاف "اننا اعلنا مرارا ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة، واننا نواجه الحرب الاقتصادية ونعيش الحظر و قمنا بتوفير الادوية و المعدات الطبية التي يحتاج اليها المرضى في احلك الظروف وفي ظل انتشار فيروس كورونا للحد من الحاق الاذى بالمرضى و مع ذلك مايثير الاسف الشديد ان يصدق البعض في ظل هذه الظروف ما تبثها الاذاعات ووسائل الاعلام الاجنبية" .

يشار الى ان السلطات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن توقيف 19 شاحنة في العراق كانت تحمل الادوية.