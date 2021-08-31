إيران تنتظر موافقة عراقية لإيفاد 500 ألف زائر مجاناً

شفق نيوز/ أعلن مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية في شؤون العتبات المقدسة، انه اذا بدأ ايفاد الزوار الايرانيين الى العراق، فإن تأشيرتهم ستكون مجانية.

وقال صحبت الله رحماني خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الاربعين تقرر انه في حال قبول العراق، ان يتم ايفاد الزوار الايرانيين الى زيارة الاربعين مع مراعاة البروتوكولات الصحية.

وبشأن عدد الزوار الايرانيين الموفدين لزيارة اربعين الامام الحسين، لفت رحماني الى انه لم يتم الحديث مع حتى الآن عن عدد الزوار، لأن العراق لم يصدر حتى الآن تعليمات رسمية بهذا الشأن، ومع ذلك فإن ايران مستعدة لإيفاد الزوار في حال تحديد عدد الزوار.

وأشار رحماني الى انه تم التطرق الى موضوع زيارة الاربعين خلال زيارة وزير الخارجية الايراني الى بغداد، ولم يتم الرد وبالطبع هناك وعد بمتابعة الموضوع، وفيما اذا تم الاعلان أن متلقي التطعيم الكامل يحق لهم اداء مراسم الزيارة، فسيتم اختيار الزوار من بين المطعمين.

وأردف انه اذا توفرت الظروف وجاء الرد من الجانب العراقي في الوقت المناسب، فإنه يمكن اصدار التأشيرات لـ500 ألف شخص خلال يومين من خلال السفارة والقنصليات العراقية، وستكون التأشيرة مجانية وفقا للاتفاق السابق بين البلدين.