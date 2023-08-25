إيران تلزم الزائرين الأفغان بـ"تأشيرة جماعية" لدخول العراق

شفق نيوز / أصدرت القنصلية العامة الإيرانية في ولاية هرات الأفغانية، يوم الجمعة، إشعاراً بشأن المواطنين الأفغان الذين يعتزمون المشاركة بزيارة الأربعين في العراق، والسفر عبر إيران.

ويحيي المسلمون الشيعة، ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على "عاشوراء" ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في "واقعة الطف" على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وجاء في بيان القنصلية: "بهدف توفير أقصى قدر من الخدمات والتسهيلات للمواطنين الأفغان الذين يعتزمون المشاركة في مراسم زيارة الأربعين، وبعد الجهود والمشاورات، تم وضع الشروط والأحكام لإصدار تأشيرات زيارة الأربعين على النحو الآتي:

إلزامية الحصول على تأشيرات جماعية تتكون من خمسة أشخاص أو أكثر إلى العراق.

إصدار تأشيرة دخول مزدوجة للأربعين مجاناً لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم غد السبت.

عدم إمكانية تمديد هذه الفترة بأي شكل من الأشكال.

ودعت القنصلية، الأطراف المعنية إلى تقديم نماذج طلب التأشيرة مع أصل ونسخة التأشيرة العراقية وجواز السفر الأصلي ساري المفعول إلى الدائرة القنصلية من التاريخ المذكور في أيام الأسبوع من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00 بتوقيت إيران.