إيران تكرر طلبها للعراق بفتح حدوده البرية أمام الزائرين

شفق نيوز/ قالت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية يوم الأربعاء إن الحدود البرية بين بلادها والعراق مازالت مغلقة أمام المواطنين الايرانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق.

بدوره اكد صحبت الله رحماني مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران استعداد الجانب الايراني لبدء الرحلات البرية الى العراق، موضحا ان ذلك سوف يتم فور فتح العراق حدوده البرية مع إيران وموافقته على ذلك.

وأعرب المسؤول الإيراني عن امله بأن يستجيب العراق لمسالة فتح الحدود البرية لسهولة تردد المواطنين الايرانيين وخاصة لزيارة الاربعين.

يشار إلى أنه بعد نحو عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا تم استئناف تسيير الرحلات الجوية لزيارة العتبات المقدسة في العراق قبل عدة اشهر مع الغاء التاشيرة الا أن ارتفاع سعر الكلفة جوا يشكل عقبة امام الكثير من المواطنين الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة لذا ياملون بفتح الحدود البرية للتوجه الى الزيارة برا.