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روحاني يعلن اغلاق جميع المعابر الحدودية مع العراق أمام الزوار

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-03T07:56:18+0000
روحاني يعلن اغلاق جميع المعابر الحدودية مع العراق أمام الزوار

شفق نيوز/ قال رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني يوم السبت ان جميع المعابر الحدودية مع العراق مغلقة امام الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا، داعيا المواطنين الايرانيين الى عدم التوجه الى الحدود.

وقال روحاني، في تصريحه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، إننا قلنا وأكدنا، خلال هذا الاجتماع ايضا، على عدم نقل الزوار الى العراق للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية والمنافذ الحدودية مغلقة تماماً.

وأعرب عن أسفه  لأن البعض يمارس التحايل في نقل بعض الاشخاص عبر الاراضي الحدودية ويأخذون منهم الاموال ويتركونهم في المناطق الحدودية ويصنعون المشاكل والمخاطر كما اورد قائد الشرطة.

وشدد بالقول "إننا نؤكد مرة أخرى على عدم السفر باتجاه المناطق الحدودية حيث يتعارض هذا العمل مع القانون".

ولفت الى ان قوات الشرطة والتعبئة والحرس الثوري والمسؤولين في المحافظات يضطلعون بالمسؤولية في الحفاظ على أرواح الناس.

واعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه غرب ايران العميد علي اكبر جاويدان عن اغلاق منفذ خسروي الحدودي مع العراق لمنع تدفق الزائرين الايرانيين على الحدود بهدف المشاركة في زيارة اربعينية الامام الحسين في كربلاء.

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