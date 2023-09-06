إيران تعلن دخول 4 ملايين زائر إلى العراق

شفق نيوز/ أفاد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد رادان، يوم الأربعاء، بأن أربعة ملايين زائر إيراني دخلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء.

وقال العميد رادان في تصريح على هامش تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: عاد إلى البلاد حتى الآن 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم اليوم الأربعاء إلى ثلاثة ملايين.

وأشار إلى أن معبر شلمجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر، مردفا بالقول: حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود شلمجة.

وتابع العميد رادان، بالقول: بفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين.