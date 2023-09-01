إيران تعلن دخول 3 ملايين زائر إلى العراق وخطيب جمعة طهران يشكر العراقيين

شفق نيوز/ أفاد قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد أحمد رضا رادان، يوم الجمعة بأن 3 ملايين زائر إيراني دخلوا العراق لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن المسؤول الأمني الإيراني، قوله إن مليوناً من أولئك الزائرين عادوا إلى البلاد لغاية الآن.

بدوره قال امام جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام "كاظم صديقي" في خطبته، إن حركة الأربعين حركة عفوية وشعبية من دون ميزانيات حكومية خاصة، لافتا الى ان الجميع فخورون بخدمة الزوار.

واشار الى مشاركة الايرانيين وباقي الدول وخاصة الشعب العراقي في استضافة زوار الأربعين وقال ان العراقيين نموذج للشعوب الاخرى في خدمة الزوار.