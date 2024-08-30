إيران تعلن استعدادها لبناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق

وقال عبد اللهي، لوكالة مهر الإيرانية، إن "إيران نشطة للغاية في مجال الإسكان، والغرفة التعاونية الإيرانية، نيابة عن تعاونيات البلاد، مستعدة لتوريد المواد والبناء، وتوريد السلع إلى المتاجر الاستهلاكية، والتعاون في القطاع الزراعي في البصرة".

وأكد رئيس الغرفة التعاونية الإيرانية، استعداد التعاونيات الاستهلاكية الإيرانية لتجهيز السلع والخدمات ونقل البرامج المتعلقة بسلاسل المتاجر إلى التعاونيات الاستهلاكية العراقية.

وتابع عبد اللهي: بناء على طلب ودعوة الجانب العراقي للاستفادة من إمكانيات التعاونيات السكنية الإيرانية وبناء مساكن جماعية ورخيصة في العراق، هناك تحضيرات في هذا المجال.

وتلبية لطلب الوفد العراقي توفير السلع الزراعية ونقل تجارب التعاونيات الزراعية، أشار إلى قدرات التعاونيات في المجال الزراعي ونوه : أن أكثر من 55% من الإنتاج الزراعي يتم في القطاع التعاوني وهذا يدل على القدرة العالية للتعاونيات في إيران.

وزاد عبد اللهي: "يمكننا تطوير التعاون في مختلف القطاعات مثل بناء المساكن، وتوريد السلع إلى المتاجر الاستهلاكية، والتعاون في القطاع الزراعي على شكل مذكرة تفاهم".

وأضاف أن "معظم سوق بناء المساكن في العراق يقع تحت سيطرة المقاولين الإيرانيين، ولهذا السبب فإن وجود شركات إيرانية ناجحة في العراق يمكن أن يساعد قطاع الإسكان العراقي بشكل كبير".