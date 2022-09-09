إيران تعلق عبور الزائرين إلى العراق مؤقتا وإيلام بحاجة لآلاف الحافلات الكبيرة

شفق نيوز/ قررت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة إيقاف عبور زوار أربعينية الإمام الحسين من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب اغلاق الحدود الايرانية مع العراق.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنه تم إغلاق معبري شلمجة وجذابة أمام زوار الأربعين الحسيني بعد قرار لجنة الأربعين المركزية.

ونقلت الوكالة عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي، قوله إنه تم إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف بشأن امن وسلامة الزوار.

وأضاف انه بعد إخلاء معابرنا الحدودية ، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام ، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود ، وسيتم الإعلان عن ذلك.

كما أشار المسؤول الإيراني إلى أنه يتم بذل جهود لاتخاذ قرار بشأن المتواجدين في المعابر الحدودية مع العراق في الساعات القادمة للعودة أو السماح لهم بعبور الحدود في ظل ظروف مطمئنة، مؤكدا أنه تقرر وقف إصدار جوازات الأربعين الخاصة.

بدوره قال محافظ ايلام "حسن بهرام نيا" انهم بحاجة الى 8 آلاف حافلة كبيرة لإعادة الزائرين الإيرانيين من العراق عبر المنافذ الحدودية الدولية للمحافظة.

ان المركز والمشافي الصحية في المحافظة لم تعد تستوعب المصابين جراء ضربة الشمس بين صفوف الأعداد الهائلة من الزائرين المتوجهين الى العراق

ووفقا للإحصائيات فإن أعداد الزائرين قد ارتفعت إلى نسبة 100 بالمئة

وتقول مديرية المرور في إيران، إنه في حدود معبر خسروي (المنذرية) فإن هناك زخما مروريا كبيرا يمتد بطول 15 كيلومترا وتكدس آلاف العجلات التي تقل الزائرين.

وطبقا للمعلومات صادرة عن مسؤولين إيرانيين، فإن 60 بالمئة من الزوار يتوجهون إلى العراق من منفذ مهران الحدودي الدولي.

ومنذ ان توجهت قوافل الزائرين الإيرانيين صوب المعابر والمنافذ الحدودية المحاذية للعراق حصلت حوادث سير اضافة الى الارهاق والتعب الذي نال من بعض الزائرين المرضى والكبار في السن مما أسفر عن وفاة إصابة العديد منهم.

وكان وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي اعلن امس الخميس ان المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق يسعون لتوفير الارضية المناسبة لزوار الاربعين.

كما اشار الى وصول اعداد كبيرة من زوار الاربعين الايرانيين إلى العراق ووجه الشكر للشعب العراقي لحسن وكرم ضيافته للزوار، كما وجه الشكر والتقدير للحكومة والجيش والشرطة في العراق لتسهيلهم دخول الزوار للمشاركة في مراسم الاربعين.

وكان وزير الداخلية الإيراني قد وصل إلى بغداد أمس الخميس للتباحث مع المسؤولين العراقيين والتنسيق معهم لمتابعة أوضاع زوار الأربعين وتقديم المزيد من الخدمات لهم.