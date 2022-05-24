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إيران تعرض على العراق تجاربها في مكافحة ظاهرة التصحر والكثبان الرملية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T08:00:24+0000
إيران تعرض على العراق تجاربها في مكافحة ظاهرة التصحر والكثبان الرملية

شفق نيوز/ أعلن السفير الايراني الجديد في بغداد حسين آل صادق، استعداد بلاده في مكافحة ظاهرة التصحر والعواصف الترابية التي تجتاح العراق.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان اليوم الثلاثاء، أن وزيرها عادل كريم ، استقبل أمس الاثنين في مقر الوزارة في العاصمة بغداد السفير الإيراني لدى العراق.

وذكرت الوزارة أن الجانبين تداولا عدة محاور مهمة شملت تأهيل حقول الغاز ، ومستحقات الغاز المورد ، وتوسيع التعاقدات الفنية بين الدولتين.

بدوره ابدى السفير اهتماماً بالغاً حول أداء المنظومة الوطنية ومعيقات عملها، قائلا "نحن في إيران نمتلك تجارب متعددة حول التصحر والكثبان الرملية ، وبإستطاعتنا التعامل مع هذه المشكلة لحلها" .

من جانبه نوه وزير الكهرباء العراقي الى الحاجة القائمة للغاز الايراني ، وضرورة تحقيق الالتزامات المنصوص عليها في التعاقدات المبرمة بين الطرفين.

اما بخصوص سداد مستحقات الغاز المورد ، فقد شكر الوزير لتفهم الجارة ايران لصعوبات الوضع الحالي الذي تمر به الوزارة ، على ان هذا سيدفعنا بحرص اكبر لرد المبالغ المطلوبة عاجلاً .

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