إيران تعتزم إيفاد 5 ملايين زائر إلى العراق في زيارة الأربعينية المقبلة

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، يوم الأربعاء، عزم بلاده على إيفاد خمسة ملايين زائر لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين في العراق العام المقبل.

جاء ذلك في الكلمة التي القاها أمام الاجتماع الـ 103 للجنة الاربعين المركزية، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية الإيراني قوله، لقد دخل هذا العام اكثر من 3 ملايين و500 الف زائر الى الاراضي العراقية، ويجب أن نخطط لزيارة حوالي 5 ملايين زائر في العام القادم.

وأضاف أن الجهات المعنية الايرانية ستجري محادثات مع الحكومة العراقية الجديدة لتحديث الاتفاقيات بين البلدين من أجل رفاهية وراحة الزوار.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.