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إيران "تشكر" العراق على استضافة زوّار الاربعين وتكشف عن متطوعين دبلوماسيين

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T11:47:52+0000
إيران "تشكر" العراق على استضافة زوّار الاربعين وتكشف عن متطوعين دبلوماسيين

شفق نيوز / وجهت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، "شكرها" للحكومة والشعب العراقي لاستضافة الزوار الإيرانيين خلال الزيارة الاربعينية، فيما كشفت عن وجود "متطوعين" لتسهيل دخول زوارها للعراق.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الوزير حسين أمير عبد اللهيان وخلال اتصال هاتفي مع السفير الايراني لدى بغداد والقنصليات الايرانية في كل من البصرة و النجف الاشرف و كربلاء المقدسة، وجه شكره للشعب العراقي الكبير ولكافة مفاصل الحكومة العراقية لاستضافة الزوار الإيرانيين".

وأشار الوزير الإيراني إلى "وجود نحو ٤٥ شخص من زملاء البعثة الدبلوماسية في العراق باتوا يعملون بشكل طوعي الى جانب الاخوة في القنصليات من اجل تسهيل عمل الزوار الإيرانيين".

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي وصل، اول أمس الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، للتباحث والتنسيق مع المسؤولين العراقيين ومع نظيره العراقي بشأن أوضاع زوار أربعينية الإمام الحسين ، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

من جهتها قالت وزارة الداخلية العراقية، ان الوزير عثمان الغانمي بحث مع وحيدي جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، في مقدمتها ما يتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق وتنظيم عملية دخولهم الى البلاد. فيما أشاد وحيدي بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية العراقية لحماية زوار الأربعينية وتقديم الخدمات لهم وتأمين جميع الطرق التي يمرون بها خلال مسيرهم إلى كربلاء، وفقا للبيان.

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