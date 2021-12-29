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إيران تسمح لفئة من العراقيين بدخول أراضيها جواً دون فيزا

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-29T18:34:20+0000
إيران تسمح لفئة من العراقيين بدخول أراضيها جواً دون فيزا

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الإيرانية بالسليمانية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، السماح للمواطنين العراقيين بالسفر لمدة 30 يوماً من دون الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) إلى إيران، لمن يُختم جوازه بالختم الخاص بالتطعيم بلقاح كورونا.

وجاء في بيان للقنصل الايراني في السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بمجرد حمل البطاقة الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا على أن يكون قد مر على الجرعة الثانية 15 يوماً وكذلك النتيجة السلبية لفحص PCR بعد مرور 96 ساعة تتيح للمواطنين العراقيين الدخول إلى الأراضي الإيرانية جواً".

وأضاف القنصل الإيراني، أن "ختم الجواز بالختم الخاص بالتطعيم ضد كورونا يعني الحصول على تأشيرة دخول (فيزا) إلى إيران لمدة 30 يوما".

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