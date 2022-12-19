إيران تسلم الصين مذكرة احتجاج: راعوا الظروف الإقليمية وعلاقات الصداقة بيننا

شفق نيوز / أعلن السفير الإيراني في بكين محمد كشاورز زاده، اليوم الاثنين، تسليم مذكرة احتجاج للخارجية الصينية، مطالبا بكين بمراعاة الظروف الإقليمية الحساسة، وعلاقات الصداقة بين البلدين.

وقال السفير كشاورز في تغريدة على تويتر "خلال اللقاء الذي جمعني مع كبار المسؤولين الصينيين، قدمت مذكرة احتجاج اليهم، حيث طالبت فيها الجهاز الدبلوماسي في هذا البلد، برعاية الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة".

وأضاف السفير أن "الجانب الصيني جدد التأكيد على احترام سلامة الأراضي الإيرانية"، واصفا العلاقات بين طهران وبكين بأنها استراتيجية، ومستدلا في هذا الخصوص بوثيقة التعاون على مدى 25 عاما "التي وقعتها الصين مع إيران دون غيرها من دول غرب آسيا".

وكان الصين والسعودية أصدرا خلال زيارة الرئيس الصيني للرياض، في بداية الشهر الجاري، بيانا مشتركا، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أكد البيان على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.

ولم يتأخر الرد الإيراني على هذه الدعوة وخصوصا على الجانب الصيني، إذ قال المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، محمد جمشيدي في تصريحات نقلها موقع العالم الاخباري الايراني، إنه "على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات (داعش) والقاعدة في سوريا، ودمرت اليمن بالعدوان العسكري الوحشي، كانت إيران هي التي قاتلت ضد الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولكي لا ينتشر الإرهاب شرقاً وغرباً".

وتعيش إيران ومنذ أشهر على وقع احتجاجات لم تهدأ بعد حادثة وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق الايرانية، فيما بدأت السلطات بحملات اعتقال وتنفيذ احكام اعدام بحق المتظاهرين، وسط استياء دولي من طريقة تعامل الحكومة الايرانية مع المحتجين.