إيران تسعى لخلق شراكة بعدة مجالات مع نينوى وترسل فريق أطباء للمحافظة

شفق نيوز/ قال القنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي، يوم الأربعاء، إن بلاده تسعى إلى خلق شراكة مع محافظة نينوى العراقية في شتى المجالات، وإنها عملت على تقديم التسهيلات إلى سكان المحافظة الراغبين بزيارة بلاده وذلك عبر إقليم كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده القنصل عقب زيارة اجراها إلى مدينة الموصل اليوم، ولقائه رئيس الحكومة المحلية فيها نجم الجبوري.

وعقد الجانبان على هامش الزيارة مؤتمرا صحفيا مشتركا تم فيه التطرق الى عدد من الملفات الخاصة بالمحافظة.

قال القنصل خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان هذه الزيارة هي الثانية له، وكانت مثمرة، مردفا بالقول "نحن نسعى لخلق شراكات والمساهمة في العديد من المجالات سواء الاقتصادية أم الصحية أم الخدمية وغيرها، ولدينا خبرات كبيرة في هذا المجال".

وأضاف "نخطط لفتح مكتب أو فرع خاص بالقنصلية في الموصل، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين الذين يلجأون للقدوم الى اربيل من اجل الحصول على التسهيلات وبعض المساعدات".

وتابع رشنودي بالقول انهم سيقدمون هدية عبارة عن جهازين لغسيل الكلى الى المحافظة لكثرة عدد المصابين بالفشل الكلوي.

وقال "نحن في القنصلية نقدم الكثير من التسهيلات والمساعدات للمرضى الذين يريدون تلقي العلاج في ايران".

واختتم القنصل الإيراني تصريحه بالقول "سنرسل فريق أطباء خبراء من اجل المرضى في المدينة لتقديم الاستشارات ومساعدة الأطباء في الموصل".