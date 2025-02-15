إيران تستأنف الرحلات الجوية بين مشهد والنجف اعتبارا من الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ من المقرر أن تستأنف شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) رحلة من مشهد إلى النجف وبالعكس، حيث ستكون أول رحلة على هذا الخط يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية "إرنا" اليوم السبت عن الشركة، أن هذه الرحلات الجوية ستجري يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

والرحلة رقم 673 ستغادر في الساعة الـ 17:10 من مطار مشهد إلى النجف، وستكون رحلة العودة في نفس اليوم برقم 672 في الساعة الـ 20:30 بالتوقيت المحلي من مطار النجف إلى مطار "هاشمي نجاد" الدولي في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

ويعتبر مطار "هاشمي نجاد" الدولي، الذي تبلغ مساحته 540 هكتارا، ثاني أكثر المطارات نشاطا في إيران بعد مطار "مهر آباد" في طهران.