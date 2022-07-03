إيران تستهدف السوق العراقية بسلع "معرفية"

شفق نيوز / أعلنت إيران، يوم الأحد، عزمها على تسويق سلع معرفية إلى العراق، في إطار توسيع الصادرات المعرفية "إيرانية الصنع" إلى دول الشرق الأوسط.

وتوجه وفد إيراني ضم ممثلين عن أكثر من 30 شركة معرفية محلية، الأحد، إلى مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، لاجراء مباحثات تستهدف توسيع الصادرات المعرفية إلى العراق، لاستعراض فرص التعاون العلمي بين البلدين، وتسويق السلع المعرفية المحلية داخل الأسواق ذات القيمة المضاعفة بمنطقة الشرق الأوسط ولاسيما العراق.

وأفادت وكالة "إيرنا" الإيرانية، بأن "العراق هو سادس بلد مستهدف لدى مؤسسة (بيوت الإبداع والمعرفة) الإيرانية"، لافتة إلى أن "الوفد الإيراني سيبحث على مدى ثلاثة أيام في إقليم كوردستان، الفرص المتاحة للتعاون العلمي والتقني، مضافا إلى تنظيم ملتقيين حول تجارة البضائع المعرفية، مع الجانب العراقي".

وأضافت الوكالة الإيرانية، أن "على امتداد هذه الزيارة سيتم أيضاً تدشين مركز الإبداع والتكنولوجيا الإيراني، في مدينة السليمانية ضمن إقليم كوردستان".