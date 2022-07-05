إيران تستعد لإدخال 3 آلاف موكب الى العراق لخدمة زوار الاربعينية

شفق نيوز/ اعلنت ايران، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإدخال 3 آلاف موكب الى العراق لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وقال مدير شؤون الأربعين بمقر تنمية واعمار العتبات المقدسة في إيران حميد افضلي، إنه "من المتوقع أن يتوجه هذا العام نحو 5 ملايين زائر إيراني إلى كربلاء للمشاركة في الزيارة الأربعينية لمرقد الامام الحسين في كربلاء العراقية".

وأضاف حميد أفضالي انه "اعتبارًا من هذا العام، سيقام موكب الأربعين في مواسم العراق الحارة، ولهذا فإن من أولويات المواكب إنشاء مرافق الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب المعبأة وتجهيز المواكب بمعدات التبريد".

وكان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي قال خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي اجراها الى إيران في 26 حزيران الماضي، إن العراق اتخذ خطوات لتسهيل الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة واتفقنا على تقديم تسهيلات أكبر.

يشار الى ان رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في جمعية الهلال الأحمر الإيرانية علي مرعشي توقع في 8 حزيران 2022، مشاركة 5 ملايين زائر إيراني في مراسم اربعينية الامام الحسين هذا العام في مدينة كربلاء العراقية.

وكانت السلطات العراقية أوقفت العام الماضي منح الإيرانيات تأشيرات دخول للعراق بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، لكنها استثنت وفق تعليمات السفارة العراقية في طهران، الإيرانيين من أصول عراقية، وبعض الفئات مثل التجار.

وسمح العراق في العام 2021 لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين إلا أن سلطات الإيرانية أعلنت في حينها أنها لن تسمح لمواطنيها بالتوجه للعراق عبر المنافذ الحدودية الأربعة بسبب اشتراط الحكومة العراقية الدخول عبر مطاري بغداد والنجف مع جلب فحص لفيروس كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.