إيران تزاحم "طماطم الزبير" والبصرة ترد (وثيقة)

شفق نيوز/ عبر عدد من مزارعي قضاء الزبير غربي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، يوم الأربعاء، عن استهجانهم من الاستمرار باستيراد الطماطم الإيرانية رغم وفرتها محلياً وسدها لحاجة السوق لأشهر، حسب ما أعلنت عنه مديرية زراعة البصرة.

وقال مدير زراعة البصرة، هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "موسم تسويق الطماطم مستمر منذ أكثر من شهرين، ووصل لغاية اليوم إلى 63 ألف طن سوقت للأسواق المحلية بأسعار مناسبة، ووزارة الزراعة لديها روزنامة تراقب الأسعار، كما تنفذ جولات يومية للأسواق ومراكز البيع المباشرة لمراقبة المنتجات المستوردة".

وتابع حسين، أن "الروزنامة تحدد وضع السوق والسماح ببعض المحاصيل لدخولها من الدول المجاورة، ومحصول الطماطم زرع بمساحة 21 ألف دونم في الزبير، ومن المتوقع إنتاج 700 ألف طن لتغطية كل المحافظات العراقية لفترة طويلة من الزمن، ولم نسجل أي محصول طماطم من الدول المجاورة أو المحافظات العراقية في الأسواق المحلية".

من جانبهم، كشف عدد من المزارعين، عن "تعرضهم للخسارة بعد انفاق مبالغ تصل إلى 50 مليون دينار، حتى مع خفض سعر بيع صندوق الطماطم (13 كغم تقريباً) إلى 10 آلاف دينار، (أي بيع الكيلو الواحد بحدود 750 دينار)، لكن رغم هذا لا يوجد إقبال، وقد ينخفض سعر الصندوق أكثر ويصل إلى 8 آلاف دينار بسبب الاستمرار في إدخال المحصول من إيران وبيعه بأسعار أقل".

واعتبر المزارعون، خلال حديثهم للوكالة، أن "الحكومة العراقية تحاول أن تنهي الزراعة في البصرة وتعمل على تحويل المزارعين إلى عاطلين عن العمل ومديونين بعد أن خسروا ملايين الدنانير على مزارعهم، ونحن الآن في ذروة الانتاج خلال هذه الأشهر الثلاثة المقبلة، لذلك نطالب من المعنيين دعم المحاصيل الزراعية المحلية والفلاحين لا محاربتهم بأرزاقهم لإرضاء الدول المجاورة"، على حد قولهم.