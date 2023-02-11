إيران ترفع إمدادات الكهرباء مع محافظة عراقية إلى 70%

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى خلال الأيام الماضية، تحسناً ملحوظاً بإمدادات التيار الكهربائي بعد عودة خطي النقل الإيرانيين مؤخراً إلى الخدمة.

وبحسب رؤساء الوحدات الإدارية في ديالى، فإن معدل التجهيز بالكهرباء ارتفع من 30% إلى 70% في عموم مناطق المحافظة، باستثناء الحوادث والاعطاب الطارئة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن خطي الطاقة الإيرانيين (ديالى- ميرساد وخانقين - سربيل زهاب) رفعا معدل تجهيز ديالى من 400 ميغاواط الى 950 ميغاواط، ما يلبي 70% من احتياجات المحافظة التي تحتاج لأكثر من 1500 ميغاواط للوصول إلى التجهيز التام وبمعدل 23-24 ساعة يومياً.

وتستورد ديالى الكهرباء، عبر خط ميرساد (كرمنشاه – ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط إضافة إلى خط سربيل (زهاب – خانقين) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 150 ميغاواط .

وأقدم الجانب الإيراني على قطع خط الطاقة ديالى - ميرساد لشهري كانون الأول وكانون ثاني الماضيين، بسبب حاجته للكهرباء، وعدم وجود فائض لتصديره إلى العراق، فيما أعاد الخط الى الخدمة مجددا قبل نحو أسبوع.

ويشكو سكان ديالى من رداءة وضعف الخط الإيراني، منذ ربطه بعد سقوط النظام العراقي السابق، وسط مطالبات بالاستغناء عنه والاعتماد على الموارد والمقومات الوفيرة، مؤكدين أن الخط الإيراني لا يلبي ربع احتياجات المحافظة ويشهد توقفاً وتذبذباً بشكل مستمر.