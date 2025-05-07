إيران ترسل وفداً طبياً لمعالجة نحو 1000 حالة مستعصية في البصرة

إيران ترسل وفداً طبياً لمعالجة نحو 1000 حالة مستعصية في البصرة
2025-05-07T10:15:33+00:00

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، أن إيران ارسلت وفداً طبياً متكاملاً لعلاج المرضى في مختلف الاختصاصات.

وقال رئيس مجلس المحافظة، خلف البدران، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرسلت 20 طبيباً من تخصصات متعددة لمعالجة الحالات المستعصية في مستشفى السياب"، مشيراً إلى أن "الوفد سيباشر علاج نحو 1000 مريض ابتداءً من اليوم الأربعاء، وتستمر مهامه حتى يوم الجمعة".

وأعرب البدران عن شكره لإيران وقنصليتها في البصرة، مثمناً دور الكوادر الصحية التي ساهمت بجهودها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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