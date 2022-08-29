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إيران تدعو مواطنيها لعدم زيارة العراق حتى اشعار اخر

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-29T15:09:08+0000
إيران تدعو مواطنيها لعدم زيارة العراق حتى اشعار اخر

شفق نيوز/ أوصت وزارة الداخلية الإيرانية المواطنين بعدم زيارة العراق حتى إشعار آخر، على خلفية تظاهرات لأنصار التيار الصدري في بغداد وعدد من المحافظات.

وقالت الداخلية في بيان: "نطلب من المواطنين عدم التوجه إلى العراق حتى إشعار آخر حرصا على سلامتهم بالنظر للوضع الأمني في هذا البلد"".

وذكرت أنها تعمل على "عودة الزوار الإيرانيين المتواجدين في النجف وكربلاء مع ضمان سلامتهم".

من جانبها طلبت السفارة الإيرانية في العراق من رعاياها المتواجدين عدم التوجه إلى بغداد والكاظمية وسامراء حتى إشعار آخر بسبب فرض قوانين فرض التجوال في العاصمة العراقية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة.

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