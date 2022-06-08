إيران تتوقع مشاركة 5 ملايين زائر من مواطنيها في مناسبة دينية بالعراق

شفق نيوز/ توقع رئيس المركز الطبي لشؤون الحج والزيارة في جمعية الهلال الأحمر الإيرانية علي مرعشي، مشاركة 5 ملايين زائر إيراني في مراسم اربعينية الامام الحسين هذا العام في مدينة كربلاء العراقية.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن مرعشي قوله، إن حركة الزوار الايرانيين سوف تبدأ من يوم 10 الى 25 صفر حيث سيتم تقديم الخدمات لهؤلاء الزوار في اطار 25 موقعا.

وأضاف ان جمعية الهلال الاحمر تتولى مسؤولية معالجة الزوار الايرانيين في مراسم الأربعين حيث ان وزارة الصحة ومركز الطوارئ تتولى مسؤولية علاج هؤلاء الزوار حتى الحدود الايرانية - العراقية فيما تقوم جمعية الهلال الأحمر بهذه المهمة في الأراضي العراقية.

كما توقع مرعشي ان تكون رغبة المشاركة في مسيرة الاربعين اكثر من الاعوام الماضية بكثير حيث يمكن ان يشارك بين 4 الى 5 ملايين زائر ايراني في المسيرة لزيارة الامام الحسين.

المسؤول الإيراني نوه إلى ان عددا من المراكز الصحية قد نشرت في طريق كربلاء - النجف بمسافات متناسبة، مشيرا الى تعاون المستشفيات العراقية مع الهلال الاحمر ويوجد فيها فرق طبية ايرانية.

وكانت السلطات العراقية أوقفت العام الماضي منح الإيرانيات تأشيرات دخول للعراق بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، لكنها استثنت وفق تعليمات السفارة العراقية في طهران، الإيرانيين من أصول عراقية، وبعض الفئات مثل التجار.

وسمح العراق في العام 2021 لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين إلا أن سلطات الإيرانية أعلنت في حينها أنها لن تسمح لمواطنيها بالتوجه للعراق عبر المنافذ الحدودية الأربعة بسبب اشتراط الحكومة العراقية الدخول عبر مطاري بغداد والنجف مع جلب فحص لفيروس كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.