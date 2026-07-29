إيران: اتفاق مع العراق على إنترنت مجاني لزوار الأربعينية

شفق نيوز- طهران

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، ستار هاشمي، يوم الأربعاء، مضاعفة سعة النطاق الترددي الدولي، والتوصل إلى اتفاق مع العراق لتوفير خدمة الإنترنت المجاني لزوار أربعينية الإمام الحسين.

وأكد هاشمي أن الوزارة عززت البنى التحتية للاتصالات في محافظة إيلام، باعتبارها المنفذ الرئيسي لعبور زوار العتبات المقدسة، مشيراً إلى افتتاح 78 مشروعاً اتصالاتياً في المحافظة، بحسب ما نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأضاف أن استقرار خدمات الاتصالات لا يقتصر على المكالمات اليومية، بل يشكل الأساس لتقديم الخدمات المستدامة للمواطنين والزوار، مؤكداً أن شبكات الاتصالات حافظت على استقرارها واستمرت في التطور رغم الأضرار التي لحقت ببعض البنى التحتية خلال الحرب والاعتداءات التي تعرضت لها البلاد، بفضل جهود الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن سعة الروابط الاتصالية مع العراق ارتفعت بنسبة 100%، وان خدمات التجوال (الرومينغ) لمشغلي الاتصالات أصبحت مفعّلة، كما تم اتخاذ إجراءات لمعالجة نقاط ضعف التغطية وضمان استقرار الشبكات خلال موسم الزيارة.

وكشف هاشمي خلال زيارته مؤخراً إلى بغداد، أن وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند، أبدى رغبة كبيرة في تعزيز التعاون مع إيران، لافتاً إلى توجيه دعوة له للمشاركة في أحد أكبر معارض التكنولوجيا في إيران مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بهدف توسيع التعاون بين الشركات المعرفية والنخب التكنولوجية في البلدين.

وتعدّ محافظة إيلام الفيلية الواقعة في غرب إيران، ولا سيما منفذ مهران الحدودي، من أبرز مسارات عبور زوار الأربعين، حيث يمر عبرها أكثر من 60% من الزوار المتوجهين إلى العتبات المقدسة في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس لجنة المناسبات الدينية في كربلاء، محمد المسعودي، لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة أكملت جميع استعداداتها الأمنية والخدمية لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين.

ويستمر توافد ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه إلى محافظة كربلاء لإحياء الزيارة، وبحسب المقر المسيطر لزيارة الأربعينية، فقد ارتفعت الأعداد، أمس الثلاثاء، إلى أكثر من 2.1 مليون زائر منذ الأول من شهر محرم.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 3 و4 آب/ أغسطس 2026، بمناسبة إحياء أربعينية الإمام الحسين.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الأربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء، وهي ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).