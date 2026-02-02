إيراني ينتحر داخل الأراضي العراقية لأسباب مجهولة

شفق نيوز- واسط

أفاد مصدر أمني في واسط، مساء اليوم الاثنين، بأن مسافراً إيرانياً أقدم على الانتحار في قضاء بدرة الحدودي لأسباب مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً قام بإلقاء نفسه من أعلى جسر في قضاء بدرة شرقي محافظة واسط، الحدودي مع إيران، ما أدى إلى وفاته في الحال، والتحقيقات الأولية تشير إلى أنه يحمل الجنسية الإيرانية".

وأضاف أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق للوقوف على أسباب انتحاره.