إيرانيون يوثقون رحلتهم على ضفاف الفرات وعبر بساتين النجف وصولاً إلى كربلاء (صور)

شفق نيوز- النجف

في الطريق إلى كربلاء، يتخذ العديد من الزوار طرقاً تمرّ عبر أراضٍ زراعية وبساتين جذبت بعضاً من الزوار الإيرانيين بخضرتها والمياه التي تناسب في نهر الفرات بقضاء الكوفة، مركز محافظة النجف، حيث اختاروا أن يوثقوا رحلتهم هناك بصور عفوية.

وعلى الرغم من أنها زيارة دينية ومناسبة تاريخية أليمة، إلا أن المناظر الطبيعية تركت أثرها في نفوس بعض الزوار الذين رغبوا بتوثيق تواجدهم في هكذا أماكن.

عدسة وكالة شفق نيوز وثقت هذه اللحظات حيث رافقت عدداً من الزوار الإيرانيين في مدينة الكوفة وعلى ضفاف نهر الفرات وبين البساتين والأراضي الزراعية التي مروا من خلالها للوصول إلى النجف حيث مرقد الإمام علي بن أبي طالب، ومن هناك ينطلقون إلى محافظة كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعين.

وتشهد الطرق المؤدية إلى محافظتي النجف وكربلاء مرور عشرات الآلاف من الزائرين القادمين من مختلف المحافظات العراقية وكذلك من مختلف دول العالم، وخاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يتوقف كثير منهم عند المعالم الطبيعية والتاريخية لتوثيق رحلتهم، في أجواء روحانية واجتماعية تعكس طابع الزيارة.