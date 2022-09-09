إيرانيون على الحدود العراقية.. ما حقيقة الصور؟

شفق نيوز/ يتداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي صورا يقولون إنها لباصات وسيارات تحمل زوارا إيرانيين إلى مدينة كربلاء مع اقتراب إحياء أربعينية الإمام الحسين.

وتتضمن المنشورات ثلاث صور يظهر فيها عدد كبير من حافلات النقل والسيارات، وجاء في التعليق المرافق "الصورة من إيران باتجاه الحدود الإيرانية العراقية، أهلا وسهلا بزوار الحسين

وتحظى الصور بمئات المشاركات من صفحات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى مدينة كربلاء.

وبعد التحقق من الصور تبين أنها تعود للعام 2017، وهي تظهر حافلات لزوار إيرانيين متوجهين نحو كربلاء.

ويتدفق الزوار الشيعة من كافة أنحاء إيران في سيل لا يتوقف يطلق عليه "المواكب" وتتناثر أكشاك الطعام للزوار على طول طريقهم حتى الجمارك.

ولا يتمكن الجميع من الوصول إلى كربلاء في يوم الذكرى، فالبعض ينطلق من منزله مشيا، لكن الغالبية الساحقة تتجه إلى كربلاء بالحافلات أو بالسيارات حتى الحدود.

AFP