يرافقها "حالوب" وبرق وثلوج.. منخفضات أوروبية شديدة البرودة تحاصر العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الخميس، موجة برد شديد تجتاح العراق مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان هطول الامطار سينتهي نهار يوم الغد.

وقال عطية في منشور على صفحته في فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، ان "رياحاً قطبية شديدة البرودة ستؤثر على مدن البلاد تباعا ابتداء من غربي وشمال غربي العراق مساء الجمعة وتتعمق اكثر يوميّ السبت والاحد".

واشار الى انه "من المتوقع تشكل موجات من الصقيع والانجماد في مناطق واسعة من شمالي وغربي وجنوب غربي البلاد".

وبشأن موجة الامطار والسيول التي يشهدها العراق منذ الاسبوع الماضي، اوضح عطية "السحب تتواجد حاليا في المدن كافة ما بين سحب عابرة في الجنوب والفرات الاوسط وسحب ممطرة في الشمال كما تشير لذلك صور الاقمار الصناعية".

واضاف "استمرار فرص هطول الامطار الليلة وفجر الجمعة في مدن السليمانية وشمالي وشرقي اربيل وشرقي كركوك ونينوى ومناطق متفرقة من صلاح الدين و بغداد وديالى".

وتابع "وتستمر فرص الامطار ايضا صباح ونهار الجمعة في المدن اعلاه، لكن تتلاشى فرصتها في العاصمة بغداد وهنالك فرص لهطول زخات خفيفة في مناطق من الانبار".

وبين عطية ان "هناك فرصاً لهطول غزير متوقع الليلة في السليمانية، واما غدا فمتوقع في شمالي اربيل، مع استمرار فرص هطول الثلوج الليلة ونهار الجمعة على المناطق التي ترتفع اكثر من 1500 متر عن سطح البحر في مدن اربيل والسليمانية وشمالي دهوك".

وبين ان "الحالة الجوية المؤثرة حاليا ستنتهي مساء او ليل الجمعة وتستقر الاجواء بعدها لعدة ايام"، مشيرا الى ان "فجر يوم غد الجمعة متوقع تشكل موجات من الضباب الذي ربما يكون كثيفا يقلل من الرؤية الافقية في مناطق من صلاح الدين والسليمانية وشمالي الانبار وشمالي اربيل".

وفي منشور آخر، قال عطية "من المتوقع ان يتشكل منخفض جبهوي من اصل اطلسي مصحوباً بمنخفض بارد في الطبقات العليا يوم الثلاثاء المقبل على ايطاليا مسببا امطارا غزيرة في مسار تأثيره مستفيدا من حرارة البحر المتوسط وشمال افريقيا".

واضاف "سيندفع المنخفض الجوي شرقا نحو اليونان وغرب نحو تركيا يوم الاربعاء، ثم يندمج مع امتداد مداري رطب لمنخفض السودان يوم الخميس ليؤثر على سواحل مصر وبلاد الشام ثم غربي العراق يوم الخميس ثم تصل بدايات تأثيره للعراق ليل الخميس او الجمعة، ويتعمق تأثيره يوم السبت والايام اللاحقة".

واوضح انه "لحد الان تأثير المنخفض ثابت وفترة تأثيره طويلة، لكن حتى الان فإن مواقع الشدة والغزارة يصعب تحديدها حاليا الا عند اقتراب المنخفض اكثر وننتظر المؤثرات على مسار حركته سلبا او ايجابا".

واشار عطية الى ان المنخفض الجوي سترافقه "زخات امطار متفاوتة وبَرَد (حالوب) وبرق ورعد وثلوج شمالا ونشاط رياح سطحية ويستمر تأثيره عدة أيام"، لافتا الى انه "لليوم لا يوجد شيء ثابت يحدد قوة الحالة او ضعفها الا ان ثباتها متفق عليه في جميع نماذج الطقس".