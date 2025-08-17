إيرادات التجارة وأمانة بغداد والكهرباء على طاولة اجتماع برئاسة السوداني

شفق نيوز– بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث سبل المضي في تعظيم الإيرادات غير النفطية، ودعم الموارد المالية للدولة وتعزيزها، بحضور وزيرة المالية، ووزير التجارة، وأمين بغداد، ومحافظ البنك المركزي العراقي، وعدد من المستشارين والمديرين العامين.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع شهد بحث توظيف التقنيات الحديثة، والآليات الرقمية والأتمتة في تعظيم الإيرادات وتعزيز المشاريع ذات العوائد الأعلى، حيث أكد رئيس الوزراء أن التطوير الاقتصادي يجب أن يمر من خلال الاستثمار الأمثل للأموال في المواقع ذات الجدوى الأكبر، ووضع خطط لترشيد الإنفاق وتقليل الهدر المالي.

كما تناول الاجتماع إيرادات وزارة التجارة وتعظيمها، وتعزيز جودة مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن دراسة أفضل السبل الاقتصادية في إدارة عمليات شراء الحنطة وخزنها والقدرة الاستيعابية للمواسم المقبلة.

وبحث المجتمعون كذلك تنظيم إيرادات أمانة بغداد، والمسار الأمثل لإدارة موارد العقارات والمؤسسات ومشاريعها وطرق الجباية، إلى جانب مناقشة تنفيذ الجباية في قطاع الكهرباء والخطط الموضوعة في هذا الجانب.