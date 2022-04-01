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"يخدمنا إقتصادياً".. ذي قار تتحرك على "مستوى عالٍ" لإلغاء نقل مركز عسكري إلى النجف

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-01T13:32:07+0000
"يخدمنا إقتصادياً".. ذي قار تتحرك على "مستوى عالٍ" لإلغاء نقل مركز عسكري إلى النجف

شفق نيوز / أعلنت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن وجود حراك "عالي المستوى" لإلغاء قرار من وزارة الدفاع لنقل مركز التدريب العسكري في المحافظة الى محافظة النجف، وفيما بينت ان بنى المركز التحتية لا يوجد لها مثيل في جميع محافظات العراق، أكدت ان هذا المركز يخدم المحافظة اقتصادياً.

وقال مستشار المحافظ لشؤون الأمن، عايد البدري لوكالة شفق نيوز، إن "حراكاً على مستوى عالٍ سيتواصل مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع من أجل إلغاء قرار نقل مركز التدريب العسكري في المحافظة إلى مدينة النجف الأشرف"، مبيناً أن "قرار الوزارة مفاجئ لنا وصدر من يومين دون إعلامنا به".

وأضاف البدري أن "مركز التدريب في ذي قار يمتاز ببنى تحتية عالية المستوى لا توجد في مركز عسكري آخر بالعراق، كما ان غالبية العاملين فيه من ابناء مدينة الناصرية وضواحيها".

وأشار البدري، إلى ان" المركز يعتبر مفيداً للمحافظة من الناحية الاقتصادية ومحركاً أساسياً للعمل فيها، وسنعمل على الغاء قرار الدفاع والتراجع عنه بكل الطرق".

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