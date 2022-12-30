يحيى رسول: الفنان سعدون الساعدي هو من تكفل بمصاريف انتاج وتوزيع انشودته بعيد الجيش

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الجمعة، أن الأنشودة التي قدمها الفنان سعدون الساعدي بمناسبة عيد الجيش العراقي من ألحانه وانتاجه توزيعه.

جاء ذلك في تصريح صوتي عممه اللواء رسول على وسائل الإعلام بعد سيل من الانتقادات الذي تعرض له الفنان الشعبي سعدون الساعدي بعد تسجيله كليب اغنية باللهجة المحلية بعنوان "لعبي من الصغر رشاشة" أهداها إلى المؤسسة العسكرية بمناسبة عيد الجيش الذي يصادف السادس من شهر كانون الثاني.

وقال اللواء رسول إن "مديرية إعلام وزارة الدفاع أبوابها مشرعة أمام الجميع، وليست لدينا مشكلة مع أحد لكي تكون علاقاتنا طيبة مع جميع الفنانين والصحفيين والإعلاميين لأن الجيش هو للعراق أجمع بكل قومياته واديانه ومذاهبه ولا ينحصر بأشخاص ومسميات".

وأضاف أن "سعدون الساعدي هو من تبرع وتكفل بمصاريف اللحن والتوزيع واتم الاغنية"، معتبرا أن الأغنية ورغم كل الإنتقادات التي تعرضت لها لكن ستأخذ صدى كبير جداً".

كما أكد اللواء رسول أنه "لا ضير ان يكون فنان عراقي يقدم اغنية للمؤسسة العسكرية، وفي السابق الكثير قدموا للمؤسسة العسكرية رغم ان عليهم مشاكل كثيرة منها عسكرية ومنها شخصية"، مبينا أن من المهم أن يقوم الكل بدعم المؤسسة العسكرية في البلاد.