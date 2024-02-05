يحمل سلاحين.. اعتقال "مخمور" يطلق النار في الهواء وسط بعقوبة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، باعتقال شخص مسلح يطلق النار في الهواء وسط مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الشرطة، ألقت، مساء اليوم، القبض على شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية في الهواء وهو يحمل بندقية نوع M4 مع مسدس نوع HS ويستقل عجلة صالون نوع النترا بيضاء اللون في منطقة كاطون الرازي، بقضاء بعقوبة، مركز المحافظة"، مبينا أن "التحقيقات الأولية بينت أنه مخمور".

وأضاف المصدر أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق المادة 24 من قانون العقوبات العراقي، وتم ضبط الاسلحة والعجلة".