يتقدم على الأفغاني فقط.. ترتيب الجواز العراقي عام 2021

شفق نيوز/ احتل الجواز العراقي المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، فيما احتل الجواز الياباني المرتبة الاولى باقوى جواز بالعالم في عام 2021 الجاري.

وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" للربع الاول من عام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز فقد احتل العراق المرتبة قبل الاخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 فيزة حرة فقط يسبقه الجواز السوري بـ 29 فيزة حرة، فيما حل الجواز الافغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على 27 فيزة حرة .

واضافت ان الجواز الياباني حصل على المرتبة الاولى عالميا بحصولها على 191 فيزة حرة يليه الجواز السنغافوري بحصوله على 190 فيزة حرة, ومن ثم جاء الجواز الالماني والجواز الكوري الجنوبي بالمرتبة الثالثة بحصولهما على 189 فيزة حرة.

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الأولى عربيا بـ 173 فيزة حرة، متقدمة على قطر التي جاءت ثانيا عربيا بـ 95 فيزة حرة والبحرين ثالثا بـ 83 فيزة حرة.