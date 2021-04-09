يتسبب بترحيل 3 وحدات إدارية.. مطالبات بتعويض المتضررين من سد مكحول

شفق نيوز/ طالب مسؤولون في محافظتيّ كركوك وصلاح الدين، يوم الجمعة، بشمول المناطق المتضررة من مشروع سد مكحول الإستراتيجي بالدرجات الوظيفية وفرص العمل لتعويضها عن الخسائر المادية والمعيشية التي سيخلفها السد.

وقال مدير ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي في صلاح الدين، محمد زيدان، لوكالة شفق نيوز، ان مشروع سد مكحول وبحسب الجهات الحكومية الرسمية سيوفر 30 الف فرصة عمل و10 الاف درجة وظيفية وسكان المناطق المتضررة من هذا المشروع والقريبة منه هي الاولى بالتعويض عن الخسائر التي ستلحق بها من فقدان اراضيها الزراعية ومهنها المعيشية.

واشار الى ان وزير الموارد المائية أكد حرص وزارته على منح اولوية فرص العمل والدرجات الوظيفية المتاحة لسكان المناطق القريبة من مشروع السد في مناطق ناحية الزوية وابرزها "المسحك" لكونها موقع العمل في مشروع سد مكحول.

وبين زيدان ان اليات ومعدات فنية تابعة للموارد المائية والسدود وصلت الى منطقة "المسحك" تمهيدا للبدء بالمشروع في الاول من ايار المقبل، معلنا عن وضع حجر الاساس للمشروع الاسبوع المقبل.

ودعا الى تنسيق منظم وفاعل بين محافظة صلاح الدين والموارد المائية لتعويض المناطق المتضررة من مشروع سد مكحول بشكل مجزي ومنحها اراضٍ زراعية وسكنية لمزاولة مهنها المعيشية.

وفي ناحية العباسي جنوب غربي كركوك، دعا مديرها حسين علاوي الجبوري، وزارة الموارد المائية والجهات الحكومية المختصة الى منح سكان المناطق القريبة من السد في الناحية فرص العمل وشمولهم بالدرجات الوظيفية المقررة لتعويضهم عن الخسائر التي ستلحق بهم جراء النزوح والترحيل المحتمل.

ولفت الجبوري في حديثه لوكالة شفق نيوز، الى ان اهالي العباسي ومناطق جنوب غربي كركوك تكبدوا خسائر معيشية واجتماعية جسيمة خلال الاعوام الماضية جراء ممارسات تنظيم داعش ابان احتلاله لتلك المناطق.

وافرز ملف سد مكحول المقرر انشاؤه بين كركوك وصلاح الدين تداعيات اجتماعية ومعيشية واسعة، إذ يتطلب نزوح سكان نحو ثلاث وحدات ادارية في المحافظتين، وسط مخاوف من فقدان مصادر المعيشة في تلك الوحدات التي تعتاش على الزراعة وتربية الحيوانات كمصادر اساسية ووحيدة للعيش.

ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية الزوية شمالي قضاء بيجي وصولا الى ناحية ايسر الشرقاط واجزاء واسعة من نواحي العباسي والزاب الاسفل التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

ويبلغ طول السد 3227 الى 3600 مترا وبطاقة تخزينية تتجاوز 3 مليارات متر مكعب.