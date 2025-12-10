يبدأ بعد ساعات.. العراق على موعد مع منخفض جوي جديد

شفق نيوز- بغداد

تشير تحديثات الطقس في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى انتهاء الحالة الجوية المؤثرة وبداية حالة جديدة أقل شدة وغزارة اعتباراً من فجر غداً الخميس.

وبحسب الراصد الجوي صادق عطية فإن "منخفضاً جوياً جديداً يتقدم من جهة بلاد الشام مصحوباً بجبهة باردة، يبدأ تأثيره فجر الخميس، مع عودة السحب للتكاثف تدريجياً".

وتوقع عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز "هطول أمطار خفيفة وأحياناً معتدلة يوم الخميس على الأنبار ونينوى ودهوك وميسان وواسط والبصرة (وتكون غزيرة جنوبها)، إضافة إلى صلاح الدين وشمال بغداد وديالى ومناطق أخرى من مدن الشمال".

وأوضح أن "تأثير المنخفض يتعمق يوم الجمعة، لتشمل أمطاره الخفيفة والمعتدلة، مع فترات رعدية قصيرة، معظم مدن البلاد".

ورجح الراصد الجوي أن "ينحسر تأثير المنخفض الجمعة ليلاً، مع بقاء التأثير مستمراً يوم السبت على مناطق شمال البلاد وأجزاء من شرقها".

وأشار إلى أن "الأجواء تميل إلى التحسن تدريجياً مع استمرار تواجد السحب في بعض الأماكن نهار ومساء السبت في المدن كافة، يرافقها انخفاض واضح في درجات الحرارة، واندفاع رياح شمالية غربية معتدلة بفعل مرتفع جوي يتمركز شمال تركيا".

كما لفت عطية إلى أن "تشكل الضباب وتردي الرؤية متوقع فجر الخميس والجمعة في مناطق محدودة، ويتجدد فجر السبت على نطاق أوسع في عدة مدن".

ومنذ أيام تشهد محافظات العراق موجة أمطار غزيرة تسببت بتعطيل الدوام الرسمي في دوائر الدولة، ناهيك عن سيول ضربت العديد من الطرق الرئيسة خاصة في مناطق شمال وغرب البلاد، ومحافظات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى انهيار مجسر في محافظة كركوك.