بابل.. توقيف موظفين حكوميين بتهم فساد إداري بقيمة ملياري دينار

شفق نيوز– بابل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، تنفيذ أمر قبض بحق أربعة متهمين في إحدى دوائر البلدية بمحافظة بابل، بينهم مدير الدائرة ومسؤول الموارد البشرية، على خلفية قضايا تتعلق بالإضرار العمدي بالمال العام بقيمة ملياري دينار.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريق عمل من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى إحدى مديريات البلدية، وتمكن بعد عمليات التحري والتدقيق من تنفيذ مذكرة قبض قضائية بحق المتهمين، إضافة إلى رئيس لجنة الصيانة وأحد المدققين في الدائرة.

وأضافت أن التحقيقات أظهرت قيام المتهمين بالتلاعب في معاملات شراء بمبلغ يقارب ملياري دينار، شملت مواد "أسيجة" وأسلاكاً ومواد بناء، إلى جانب معاملات صيانة آليات وحاسبات ومكيفات، ومعاملات صرف مكافآت وهمية.

وأشارت إلى أن المتهمين وقعوا على وصولات الشراء بدلاً من أعضاء اللجان، مع تسجيل حالات مغالاة في الأسعار، فضلاً عن تزوير أوامر إدارية تتعلق بعدد من الأجراء اليوميين بهدف شمولهم بقرارات مالية.

وبينت الهيئة أن هذه الإجراءات أدت إلى إلحاق ضرر متعمد بالمال العام، وفق نتائج التحقيق الإداري، لافتة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة.

وقررت المحكمة توقيف المتهمين استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات.