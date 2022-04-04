أيام مغبرة بلا أمطار بانتظار العراقيين حتى مطلع الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، اليوم الاثنين، أن تشهد مختلف مناطق البلاد خلال الاسبوع الجاري نشاطاً للرياح ينتج عنه غبار وتذبذب بدرجات الحرارة، مؤكداً في ذات الوقت عدم وجود حالة مطرية.

وقال صادق عطيه، في منشور له عبر موقع فيسبوك، إن "هناك تقلبات حادة في سرعة واتجاه الرياح خلال الايام المقبلة بسبب تاثير منخفضات جوية جافة تؤثر على البلاد"، مبيناً أن "ليلة الاثنين/ الثلاثاء ستشهد نشاطاً متوقعاً للرياح السطحية الشمالية الغربية في مدن الفرات الاوسط وواسط ثم الجنوب، ربما ينتج عنها اثارة للغبار في المناطق الصحراوية".

وأشار إلى أن " ليلة الاربعاء/ الخميس ستشهد موجات من الغبار بتاثير انحدار ضغط عالي يسببه تقدم منخفض جوي جاف ، يسبب نشاط بالرياح السطحية وتقلباتها من الاتجاه الجنوبي الشرقي الى الشمالي الغربي وتصل سرعة هباتها الى مابين 70-80 كم بالساعه في اغلب مدن البلاد"، موضحاً أن "الغبار يشمل مناطق عديدة من مدن البلاد ومن ضمنها نينوئ وصلاح الدين".

وأضاف أن "موجات الغبار تتركز في غرب ووسط البلاد ثم الجنوبية"، لافتاً إلى أن "نشاط الرياح يعود ايضاً مساء يوم الجمعة/ السبت مع موجات غبار متوقعه في غرب ووسط وجنوب البلاد".

كما توقع عطيه، " استمرار درجات الحرارة مابين ارتفاع طفيف وانخفاض لغاية مساء الجمعة، تنخفض بعدها عدة درجات وتعود الاجواء للاعتدال لايام في وسط وجنوب وغرب البلاد وبرودة نسبية في مدن الشمال".

وأكد أنه "لاتوجد حالة جوية ممطرة خلال الايام المقبلة، (لغاية السبت)، وتاثير المخفض والامطار يكون في مناطق متفرقة من مدن اقليم كوردستان اضافة لنينوئ ".