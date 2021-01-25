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أيام دافئة بانتظار العراقيين.. راصد جوي يتوقع انحسار موجة البرد

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-25T06:45:40+0000
أيام دافئة بانتظار العراقيين.. راصد جوي يتوقع انحسار موجة البرد

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم الاثنين، بانحسار موجة البرد ب منذ اليوم حيث ستعود درجات الحرارة إلى وضعها الطبيعي.

وقال الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التوقعات تشير إلى انحسار الموجة الباردة في عموم البلاد اليوم الاثنين لتعود درجات الحرارة إلى طبيعتها، حيث يتوقع ارتفاعها أكثر يوم غدٍ الثلاثاء، فضلا عن إرتفاع درجات الحرارة فوق المعدل يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتقارب درجات الحرارة العظمى نهاراً 24 مئوية بمدن الفرات الاوسط".

وبين الزيادي، أن"هناك حالة عدم استقرار تبدأ على البلاد الخميس المقبل تؤدي إلى هطول أمطار مختلفة الشدة شمالي البلاد، وأجزاء أخرى فرصتها متفرقة وسط وجنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن" الموجة المطرية المقبلة ستسبقها رياح جنوبية شرقية تثير الغبار من يوم الأربعاء المقبل".

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