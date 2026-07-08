"إياسا" توصي بتجنب الأجواء العراقية حتى نهاية آب

شفق نيوز- متابعة

أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA)، يوم الأربعاء، شركات الطيران بعدم تسيير رحلات عبر المجالين الجويين العراقي والإيراني، محذرة من استمرار التوترات الأمنية واحتمال وقوع عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.

وقالت الوكالة، في نشرة محدثة، إن توصيتها الخاصة بالأجواء العراقية والإيرانية ستبقى سارية حتى 31 آب/أغسطس المقبل، في إطار تقييمها للمخاطر التي تواجه حركة الطيران المدني، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت أن النشرة السابقة، التي انتهت صلاحيتها اليوم الأربعاء، كانت تشمل أيضاً المجال الجوي اللبناني، فيما دعت شركات الطيران إلى مواصلة توخي الحذر عند التحليق في أجواء البحرين والكويت وإسرائيل والأردن وقطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التوصيات في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، وما يرافقها من مخاوف بشأن سلامة الملاحة الجوية.