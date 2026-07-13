يار الله في البصرة للوقوف على تداعيات مقتل الصياد العراقي

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يوم الاثنين، إلى قيادة القوة البحرية ضمن قاطع عمليات البصرة، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، للاطلاع على جاهزية القطعات المكلفة بحماية المياه الإقليمية العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيارة تهدف إلى متابعة آخر المستجدات الميدانية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية العملياتية للقوة البحرية، في إطار تعزيز أمن المياه الإقليمية وحماية المصالح البحرية للعراق.

وشهدت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، عصر أمس الأحد، تظاهرات أمام مبنى القنصلية الكويتية احتجاجاً على مقتل صياد عراقي من قبل خفر السواحل الكويتية قبل أيام.

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وجه أمس الأول السبت، وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش، والجهات الأمنية المعنية ميدانياً في محافظة البصرة، بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله، مشدداً على أهمية اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتحمي أرواح مواطنينا وممتلكاتهم.