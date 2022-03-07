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وأخيراً.. خبر سار لذوي ضحايا مجزرة سبايكر

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-07T07:54:10+0000
وأخيراً.. خبر سار لذوي ضحايا مجزرة سبايكر

شفق نيوز/ باشرت دائرة التقاعد العسكري، يوم الاثنين، بصرف المستحقات المالية الخاصة بذوي ضحايا مجزرة سبايكر.

وجرى تسليم الوجبة الأولى من المستحقات، والعمل جارٍ لاستكمال الوجبات المتبقية من خلال الاتصال بذويهم.

وتقول مؤسسة الشهداء أن حقوق الشهداء ثلاثة أضعاف من الحد الادنى للراتب التقاعدي والتي تصل الى مليون و200 ألف لكل عائلة إضافة إلى قطعة الارض وباقي الامتيازات من التعيين والحج ومقاعد الدراسات العليا.

وأعدم تنظيم "داعش" رميا بالرصاص نحو 2000 شخص وهم طلاب في كلية الطيران وعناصر أمن داخل قاعدة عسكرية معروفة باسم "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عند سيطرته على المنطقة في يونيو/حزيران 2014.

وتبنى "داعش" آنذاك الحادثة، ونشر صورا ومقاطع مرئية أظهرت محاصرة مسلحي التنظيم للجنود في القاعدة العسكرية قبل إطلاق النار عليهم من مسافات قريبة.

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